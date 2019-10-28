Спецпосланник генсека ООН по Сирии встретится 29 октября с главами МИД РФ, Турции и Ирана

ЖЕНЕВА, 28 октября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен встретится в Женеве с министрами иностранных дел России, Турции и Ирана во вторник, накануне начала работа Конституционного комитета Сирии. Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции.

Официальная церемония в связи с началом работы комитета состоится в женевском Дворце Наций в полдень (13:00 мск) 30 октября. "Работа Комитета официально стартует во Дворце Наций 30 октября в 12:00", - сказал он. "На этом заседания с речью выступлю я, а также два сопредседателя [Ахмед Кузбари от правительства и Хади аль-Бахра от оппозиции]", - добавил эмиссар ООН.

По его словам, "ожидается, что затем 150 членов Комитета начнут свои дискуссии". После этого к работе приступит "редакционная группа" из 45 человек. По словам Педерсена, пока не решено, как долго продлится первоначальный этап работы. Он дал понять, что речь идет об одной, двух или трех неделях. В целом же, у Конституционного комитета нет каких-либо ограничений по срокам.

В состав Конституционного комитета, сформированного в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.