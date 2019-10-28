СМИ: лейбористы не дадут Джонсону назначить досрочные выборы, воздержавшись от голосования

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании заблокирует попытку премьер-министра страны Бориса Джонсона в понедельник назначить дату досрочных парламентских выборов. Об этом написал на своей странице в Twitter политический обозреватель телеканала ITV Пол Бранд.

"Только что завершилось заседание теневого кабинета лейбористов. Один из его участников заявил мне, что в партии решили воздержаться от участия в сегодняшнем голосовании по предложению правительства [о проведении выборов 12 декабря]", - написал Бранд. Согласно принятому в 2011 году закону о фиксированном сроке полномочий парламента, выборы могут быть назначены вне очереди, если соответствующее предложение поддержат две трети депутатов Палаты общин (434 законодателя). При текущем раскладе сил в палате это невозможно без поддержки как минимум четверти всех депутатов от Лейбористской партии.

Как сообщает газета Daily Mail, лейбористы считают высокой вероятность того, что правительство Джонсона на этой неделе все равно сможет получить согласие парламента на проведение выборов. Если кабмин потерпит поражение в понедельник, то уже во вторник планирует поставить на голосование законопроект, позволяющий обойти жесткие требования действующего законодательства и назначить дату выборов простым большинством голосов, а не двумя третьими, что существенно облегчает задачу. Такое решение поддерживают Шотландская национальная партия и "Либеральные демократы", чьи голоса должны позволить Джонсону получить большинство. Недостаток такого подхода кроется в том, что в законопроект о выборах можно будет вносить различные поправки, подрывающие первоначальный замысел его авторов, чем могут воспользоваться лейбористы.

В понедельник вечером Джонсон, возглавляющий консервативное правительство меньшинства, намерен поставить на голосование в Палате общин вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. По мнению премьер-министра, при сохранении текущего состава Палаты общин оппозиция продолжит блокировать любые попытки британского правительства осуществить Brexit и будет требовать все новых и новых отсрочек. Так называемый закон Бенна, принятый британским парламентом в сентябре, обязал Джонсона против его воли попросить ЕС о новой отсрочке Brexit. Страны Евросоюза рассмотрели полученный 19 октября запрос и в понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку - до 31 января 2020 года.