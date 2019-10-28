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Приговор организаторам референдума в Каталонии
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Сторонники независимости Каталонии устроили протест у вокзала в Барселоне

Сейчас у вокзала дежурят усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов
Описание
© EPA-EFE/Quique Garcia

МАДРИД, 28 октября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии устроили в понедельник вечером новую акцию протеста против решения суда по делу региональных политиков, причастных к организации референдума о выходе из королевства. Участники митинга собрались у железнодорожного вокзала Барселоны.

Организаторами акции стали так называемые комитеты в защиту республики, чьи митинги зачастую перерастали в беспорядки. "Давайте сделаем большой круг вокруг [вокзала], - говорится в сообщении движения в Twitter. - Чем больше нас будет, тем лучше мы проведем [время]". Сейчас у вокзала дежурят усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов.

По данным газеты La Vanguardia, к акции присоединились около 700 человек, которые частично заблокировали доступ на станцию. Внутри вокзала также находятся манифестанты. Собравшиеся скандируют лозунги в поддержку каталонских политиков, независимости региона и против стражей порядка.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные манифестации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости 2017 года, к тюремному заключению на срок до 13 лет. Акции протеста зачастую заканчивались беспорядками, пострадали сотни человек.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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