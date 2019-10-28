Британские депутаты приступили к обсуждению вопроса о досрочных выборах

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Палаты общин британского парламента приступили к дебатам по вопросу о необходимости проведения досрочных парламентских выборов. Как объявил перед началом дискуссии спикер Палаты общин Джон Беркоу, законодатели должны будут проголосовать по предложению премьер-министра Бориса Джонсона около 19:00 по местному времени (22:00 мск).

"Очень жаль, что нам придется доставить британцам неудобства в предпраздничную пору [если выборы будут назначены на середину декабря], однако среди людей по всей стране распространено мнение о том, что парламент в своем нынешнем составе исчерпал себя. Я не верю, что Палата общин способна принять важные для народа решения, касаются ли они Brexit или чего-либо еще, - сказал Джонсон, открывая дебаты. - Я бы предпочел немедленно осуществить Brexit и в полной мере разделяю нетерпение, которое испытывают многие мои коллеги в Палате общин".

Премьер-министр напомнил о том, что на прошлой неделе Палата общин фактически одобрила проект достигнутой 17 октября сделки с Брюсселем, утвердив во втором чтении предложенный правительством законопроект о Brexit. Однако после этого парламентарии отклонили предложение премьера окончательно рассмотреть и принять билль за три дня по ускоренной процедуре. Это поражение кабмина сделало практически неизбежной отсрочку Brexit, которую Евросоюз в понедельник согласился предоставить Лондону, и которую был вынужден принять Джонсон, ранее много раз заявлявший о том, что не допустит нового переноса сроков выхода королевства из ЕС.

Оппозиция блокирует Brexit

По мнению премьер-министра, при сохранении текущего состава Палаты общин оппозиция продолжит блокировать любые попытки правительства осуществить Brexit и будет требовать все новых и новых отсрочек. Однако без поддержки оппозиционной Лейбористской партии, которая заявила, что не будет участвовать в голосовании, Джонсону не удастся набрать необходимые ему голоса двух третей депутатов парламента.

В сентябре лейбористы дважды подряд блокировали инициативу премьер-министра о проведении досрочных выборов. Согласно принятому в 2011 году закону о фиксированном сроке полномочий парламента, выборы могут быть назначены вне очереди, если соответствующее предложение поддержат две трети депутатов парламента (434 законодателя). При текущем раскладе сил в Палате общин это невозможно без поддержки как минимум четверти всех депутатов от Лейбористской партии.

Если кабмин потерпит поражение в понедельник, то уже во вторник планирует поставить на голосование законопроект, позволяющий обойти жесткие требования действующего законодательства и назначить дату выборов простым большинством голосов без требования набрать две трети депутатов в свою поддержку, что существенно облегчает задачу. Такое решение поддерживают Шотландская национальная партия и "Либеральные демократы", чьи голоса должны позволить Джонсону получить большинство. Недостаток такого подхода кроется в том, что в законопроект о выборах можно будет вносить различные поправки, подрывающие первоначальный замысел его авторов, чем могут воспользоваться лейбористы.