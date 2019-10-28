Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины проведет заседание

На фоне активизации украинских радикалов разведение сил было сорвано, а из Киева зазвучали противоположные по смыслу заявления

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Очередное заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоится во вторник в ситуации крайне противоречивых сигналов со стороны Киева. После ряда позитивных сдвигов в урегулировании - согласования в Минске "формулы Штайнмайера" и достижения договоренности провести разведение сил в Золотом и Петровском - переговорный процесс вдруг резко забуксовал, и в позиции Киева по самым принципиальным вопросам произошел очевидный откат назад.

На фоне активизации украинских радикалов, которые провели в ряде городов акции протеста и вошли в Золотое, чтобы "не допустить капитуляции", разведение сил было сорвано, а из Киева зазвучали противоположные по смыслу заявления. Президент Владимир Зеленский на всех уровнях продолжал говорить о приверженности Украины мирному урегулированию и минским соглашениям. В то же время другие официальные лица озвучивали такое толкование Минских соглашений, которое в корне противоречило и букве, и духу этого документа.

Неожиданно в роли "персонального тормоза" минского процесса стал выступать главный переговорщик со стороны Украины - полномочный представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма. Еще по итогам прошлой минской встречи его пресс-секретарь Дарья Олифер разместила в Facebok пост, в котором повторила самые одиозные позиции Киева времен президента Петра Порошенко. В среду на прошлой неделе Кучма на встрече с делегацией Европейской службы внешних связей вновь, как это было в предыдущие пять лет, заявил, что приступать к решению политических вопросов можно лишь после полного урегулирования в сфере безопасности.

А в пятницу Кучма, собственноручно подписавший 2 октября письмо в адрес спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика с согласием на имплементацию "формулы Штайнмайера", фактически назвал этот механизм урегулирования предательством национальных интересов. "Формула Штайнмайера к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира, - заявил он на церемонии вручения благотворительных стипендий студентам Черниговского национального технологического университета. - Это, вообще, сдать нас с потрохами." Он назвал полным абсурдом проведение выборов в Донбассе до установления украинскими властями контроля над границей с Россией, хотя именно этого требуют Минские соглашения. И заявил, что не может быть и речи об особом статусе Донбасса, поскольку, по его мнению, это будет означать переход к конфедеративному устройству Украины, что он также назвал неприемлемым.

Зеленский и радикалы

В минувшие выходные дни президент Зеленский отправился в Золотое, чтобы самому встретиться с добровольцами "Национального корпуса" и боевиками полка "Азов" и добиться их ухода из зоны предполагаемого разведения сил. Взаимопонимания стороны не достигли, и спустя пару часов штаб силовой операции в Донбассе заявил о незаконности нахождения вооруженных боевиков в данном районе, пригрозив "надлежащей правовой оценкой". К вечеру офис Зеленского, со ссылкой на информацию МВД, отрапортовал о вывозе незаконного оружия из Золотого.

Однако радикалы в очередной раз попытались оставить последнее слово за собой. Глава националистической партии "Национальный корпус", основатель полка "Азов" Андрей Билецкий после встречи с президентом разместил в интернете видеообращение с угрозой в течение недели привести в Золотое тысячу радикалов, а если это не поможет - до десяти тысяч. А в понедельник представитель партии "Национальный корпус" Денис Янтарь в эфире телеканала "Наш", по сути, опроверг сообщение о вывозе оружия из региона.

"Вчерашнее заявление полиции о том, что ветераны вывезли оружие из Золотого, является натянутой информацией. Определенные компромиссы были, но они чересчур преувеличены. Наше оружие у наших людей остается. Если нужно, то мы с ним на позиции в Золотом можем вернуться", - предупредил представитель "Нацкорпуса".

Кто виноват

В этой ситуации в преддверии встречи Контактной группы на первый план выходит вопрос о способности официального Киева подчинить себе радикалов и проявить политическую волю к реализации договоренности о разведении сил в Золотом и Петровском.

В республиках Донбасса именно с неспособностью и нежеланием украинской власти выполнять свои обязательства связывают все попытки Киева исказить смысл подписанных в Минске документов по урегулированию конфликта.

С этой позицией согласен близкий к переговорному процессу директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, последние публичные заявления Кучмы как главы украинской делегации на переговорах в Минске свидетельствуют о том, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения. При этом эксперт задается вопросом, "знает ли президент Зеленский, что его представитель в Контактной группе выступает "персональным тормозом" мирного процесса, и несет ли за кучмовский саботаж он свою ответственность как глава государства".

Особое внимание в Москве обращают на роль националистических сил в блокировании мирных переговоров. "Четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений, - написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы лидера "Нацкорпуса" Билецкого. - Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве. Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил".

В Кремле очень внимательно следили за контактами Зеленского с радикалами полка "Азов", занявшими Золотое. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти переговоры "во весь рост высветили те проблемы, которые есть, показали первоисточник этих проблем". При этом представитель Кремля подчеркнул, что, если Зеленский все-таки заставит националистов в Донбассе исполнять его приказы, это станет предпосылкой к подготовке встречи лидеров "нормандской четверки". "По мере того, как президент Украины заставит такие подразделения (националистов) выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению (сил в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе), что в свою очередь является важной составной частью подготовки к проведению саммита (в нормандском формате)", - сказал Песков.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеЗахарова, Мария ВладимировнаКучма, Леонид ДаниловичЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
СМИ: Вашингтон и Эр-Рияд будут работать над безопасностью поставок энергоресурсов
Стороны также выразили обеспокоенность в связи с существованием угрозы для нефтяных сооружений в Персидском заливе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС