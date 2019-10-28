Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины проведет заседание

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Очередное заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоится во вторник в ситуации крайне противоречивых сигналов со стороны Киева. После ряда позитивных сдвигов в урегулировании - согласования в Минске "формулы Штайнмайера" и достижения договоренности провести разведение сил в Золотом и Петровском - переговорный процесс вдруг резко забуксовал, и в позиции Киева по самым принципиальным вопросам произошел очевидный откат назад.

На фоне активизации украинских радикалов, которые провели в ряде городов акции протеста и вошли в Золотое, чтобы "не допустить капитуляции", разведение сил было сорвано, а из Киева зазвучали противоположные по смыслу заявления. Президент Владимир Зеленский на всех уровнях продолжал говорить о приверженности Украины мирному урегулированию и минским соглашениям. В то же время другие официальные лица озвучивали такое толкование Минских соглашений, которое в корне противоречило и букве, и духу этого документа.

Неожиданно в роли "персонального тормоза" минского процесса стал выступать главный переговорщик со стороны Украины - полномочный представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма. Еще по итогам прошлой минской встречи его пресс-секретарь Дарья Олифер разместила в Facebok пост, в котором повторила самые одиозные позиции Киева времен президента Петра Порошенко. В среду на прошлой неделе Кучма на встрече с делегацией Европейской службы внешних связей вновь, как это было в предыдущие пять лет, заявил, что приступать к решению политических вопросов можно лишь после полного урегулирования в сфере безопасности.

А в пятницу Кучма, собственноручно подписавший 2 октября письмо в адрес спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика с согласием на имплементацию "формулы Штайнмайера", фактически назвал этот механизм урегулирования предательством национальных интересов. "Формула Штайнмайера к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира, - заявил он на церемонии вручения благотворительных стипендий студентам Черниговского национального технологического университета. - Это, вообще, сдать нас с потрохами." Он назвал полным абсурдом проведение выборов в Донбассе до установления украинскими властями контроля над границей с Россией, хотя именно этого требуют Минские соглашения. И заявил, что не может быть и речи об особом статусе Донбасса, поскольку, по его мнению, это будет означать переход к конфедеративному устройству Украины, что он также назвал неприемлемым.

Зеленский и радикалы

В минувшие выходные дни президент Зеленский отправился в Золотое, чтобы самому встретиться с добровольцами "Национального корпуса" и боевиками полка "Азов" и добиться их ухода из зоны предполагаемого разведения сил. Взаимопонимания стороны не достигли, и спустя пару часов штаб силовой операции в Донбассе заявил о незаконности нахождения вооруженных боевиков в данном районе, пригрозив "надлежащей правовой оценкой". К вечеру офис Зеленского, со ссылкой на информацию МВД, отрапортовал о вывозе незаконного оружия из Золотого.

Однако радикалы в очередной раз попытались оставить последнее слово за собой. Глава националистической партии "Национальный корпус", основатель полка "Азов" Андрей Билецкий после встречи с президентом разместил в интернете видеообращение с угрозой в течение недели привести в Золотое тысячу радикалов, а если это не поможет - до десяти тысяч. А в понедельник представитель партии "Национальный корпус" Денис Янтарь в эфире телеканала "Наш", по сути, опроверг сообщение о вывозе оружия из региона.

"Вчерашнее заявление полиции о том, что ветераны вывезли оружие из Золотого, является натянутой информацией. Определенные компромиссы были, но они чересчур преувеличены. Наше оружие у наших людей остается. Если нужно, то мы с ним на позиции в Золотом можем вернуться", - предупредил представитель "Нацкорпуса".

Кто виноват

В этой ситуации в преддверии встречи Контактной группы на первый план выходит вопрос о способности официального Киева подчинить себе радикалов и проявить политическую волю к реализации договоренности о разведении сил в Золотом и Петровском.

В республиках Донбасса именно с неспособностью и нежеланием украинской власти выполнять свои обязательства связывают все попытки Киева исказить смысл подписанных в Минске документов по урегулированию конфликта.

С этой позицией согласен близкий к переговорному процессу директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, последние публичные заявления Кучмы как главы украинской делегации на переговорах в Минске свидетельствуют о том, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения. При этом эксперт задается вопросом, "знает ли президент Зеленский, что его представитель в Контактной группе выступает "персональным тормозом" мирного процесса, и несет ли за кучмовский саботаж он свою ответственность как глава государства".

Особое внимание в Москве обращают на роль националистических сил в блокировании мирных переговоров. "Четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений, - написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы лидера "Нацкорпуса" Билецкого. - Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве. Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил".

В Кремле очень внимательно следили за контактами Зеленского с радикалами полка "Азов", занявшими Золотое. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти переговоры "во весь рост высветили те проблемы, которые есть, показали первоисточник этих проблем". При этом представитель Кремля подчеркнул, что, если Зеленский все-таки заставит националистов в Донбассе исполнять его приказы, это станет предпосылкой к подготовке встречи лидеров "нормандской четверки". "По мере того, как президент Украины заставит такие подразделения (националистов) выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению (сил в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе), что в свою очередь является важной составной частью подготовки к проведению саммита (в нормандском формате)", - сказал Песков.