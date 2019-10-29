Министр обороны Японии извинился за шутку о причине тайфунов

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Таро Коно, который до недавнего времени занимал пост главы МИД страны, во вторник принес извинения за свою неуместную шутку о причине тайфунов, которые обрушились на Японию в последние месяцы и повлекли многочисленные жертвы и разрушения. Извинения главой оборонного ведомства были принесены в ходе регулярной пресс-конференции.

"Я хотел бы принести извинения перед теми, у кого мои слова вызвали дискомфорт", - отметил Коно, подчеркнув, что его высказывания были неуместными.

На минувших выходных в ходе мероприятия по сбору средств на собственную политическую деятельность Коно пошутил, что может быть причиной тайфунов, обрушившихся на Японию в последние месяцы. "Там, откуда я родом, меня часто называли "мужчиной дождя" - где я появлялся, постоянно шел дождь. С того момента, как я стал министром обороны, в Японию пришло уже три тайфуна", - пошутил он.

По последним данным, число погибших в результате тайфуна "Хагибис", ударившего по Японии в первой половине октября, достигло 98 человек. Перед этим по Японии ударило еще несколько тайфунов, включая тайфун "Факсай". Ущерб уже превысил отметку в $1,6 млрд, в центральном и северо-восточном регионе страны продолжаются восстановительные работы, тысячи квартир и частных домов по-прежнему отключены от водопроводов.