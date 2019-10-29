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Кризис в Сирии

Полные списки участников Конституционного комитета Сирии представят 30 октября

Все 150 участников предстоящей встречи уже прибыли в Женеву

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в среду подпишет и представит полные списки участников Конституционного комитета Сирии. Об этом во вторник на брифинге ООН в Женеве сообщила официальный представитель офиса спецпосланника генсека Дженифер Фентон.

"Господин Педерсен подпишет списки с именами всех 150 членов Конституционного комитета, - отметила Фентон. - Все они будут в комнате завтра. Вы сможете их увидеть".

Она также подтвердила, что все 150 участников предстоящей встречи уже прибыли в Женеву.

Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями. Первое заседание комитета состоится 30 октября.

Теги
СирияКризис в СирииПедерсен, Гейр
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