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Военная операция Турции на севере Сирии

Sky: стычки между сирийской и турецкой армиями зафиксированы на северо-востоке Сирии

Телеканал ссылается в сообщении на информацию сирийских источников

ТАСС, 29 октября. Первые столкновения между подразделениями сирийских и турецких войск отмечены на северо-востоке Сирии. С таким утверждением выступил во вторник телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванные сирийские источники.

"Первые прямые столкновения между сирийской армией и турецкими силами зафиксированы на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении телеканала.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

13 октября агентство SANA сообщило о том, что Дамаск по договоренности с курдами направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии. В течение следующих нескольких дней сирийская армия без боя заняла ряд городов и населенных пунктов, находящихся в курдских районах. В их числе Табка, Манбидж, Ракка и Кобани. 17 октября подразделения сирийской армии вышли к границе с Турцией.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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