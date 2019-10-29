Reuters: лейбористы поддержат проведение досрочных выборов в Великобритании

ТАСС, 29 октября. Лейбористская партия Великобритании поддержит законопроект о проведении досрочных выборов в стране. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Голосование по законопроекту, которому необходимо набрать поддержку простого большинства Палаты общин, состоится вечером. "Мы услышали от ЕС, что продление действия 50-й статьи [Лиссабонского соглашения о выходе страны из состава сообщества] до 31 января было подтверждено, так что наше условие о том, чтобы исключить вариант Brexit без сделки, было выполнено. Теперь мы запустим самую амбициозную и радикальную предвыборную кампанию для настоящих перемен, какую только видела наша страна", - приводит агентство слова лидера партии Джереми Корбина.

Лейбористская партия уже трижды блокировала попытки Джонсона назначить выборы вне очереди. Главным аргументом партии было требование получить гарантии того, что страна не покинет Евросоюз без соглашения.

Парализованный парламент

Необходимость проведения досрочных выборов назрела после того, как 22 октября Палата общин отклонила предложение премьера за три дня рассмотреть и принять законопроект о Brexit, основанный на достигнутой Джонсоном сделке с ЕС. При этом в тот же день депутаты фактически одобрили проект достигнутого 17 октября соглашения с Брюсселем, утвердив его во втором чтении.

Поражение, которое Джонсон потерпел сразу после победы, сделало практически неизбежной отсрочку Brexit, которую Евросоюз в понедельник согласился предоставить Лондону. Джонсон был вынужден принять эту отсрочку, хотя ранее он много раз заявлял о том, что не допустит нового переноса сроков выхода королевства из ЕС. Нарушив свое главное обещание избирателям - осуществить Brexit 31 октября - Джонсон подчеркнул, что действует не по своей воле, так как парламент связал ему руки принятым в сентябре законом.

Потерпев поражение на прошлой неделе, Джонсон временно снял с обсуждения свой билль о Brexit и сделал главной целью правительства досрочные выборы, призванные положить конец "парламентскому параличу". Он пообещал день за днем выносить на рассмотрение Палаты общин вопрос о выборах, вынуждая лейбористов согласиться на открытое противостояние.