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Brexit

Британское правительство представило текст законопроекта о проведении досрочных выборов

В документе прописано, что 12 декабря будет формально считаться днем голосования

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона разослало во вторник членам правящей Консервативной партии текст законопроекта о проведении досрочных парламентских выборов в декабре. Голосование по биллю, который позволит назначить выборы простым большинством голосов депутатов в обход требований действующего законодательства, ожидается во вторник вечером.

В одностраничном документе, который опубликовал на своей странице в Twitter парламентский корреспондент Financial Times Себастиан Пейн, говорится, что досрочные парламентские выборы состоятся 12 декабря. В документе также прописано, что 12 декабря будет формально считаться днем голосования, назначенным в соответствии с законом о фиксированном сроке полномочий парламента от 2011 года.

В обход закона

Необходимость вынести на рассмотрение парламента короткий билль назрела после того, как в понедельник правительство Джонсона не смогло набрать две трети голосов депутатов, чтобы назначить досрочные выборы согласно установленной процедуре. Закон 2011 года требует, чтобы выборы поддержало квалифицированное большинство - не менее 434 из 650 депутатов нижней палаты парламента. Билль Джонсона позволяет обойти это ограничение и добиться проведения выборов простым большинством голосов, что потребует поддержки всего 320 их 639 голосующих членов Палаты общин.

Таким образом, консервативному правительству меньшинства уже не понадобится поддержка главной оппозиционной силы в парламенте - Лейбористской партии, которая уже трижды блокировала попытки Джонсона провести выборы вне очереди. Обсудив ситуацию с теневым кабинетом лейбористов, глава партии Джереми Корбин объявил во вторник, что поддержит проведение выборов в декабре. За ранние выборы выступают также оппозиционные "Либеральные демократы" и Шотландская национальная партия (ШНП).

Хотя оппозиционные партии, похоже, позволят Джонсону добиться своего и провести выборы раньше положенного срока, который должен был подойти лишь в 2022 году, они также готовятся внести поправки в правительственному биллю. Речь идет об изменении даты проведения выборов с 12 на 9 декабря, а также предоставлении возможности голосовать британцам в возрасте 16 и 17 лет, большинство из которых выступают против Brexit.

Гордиев узел

Правительство Джонсона добивается досрочных выборов после того, как 22 октября Палата общин отклонила предложение премьера за три дня рассмотреть и принять законопроект о Brexit, основанный на достигнутой Джонсоном сделке с ЕС. При этом в тот же день депутаты фактически одобрили проект достигнутого 17 октября соглашения с Брюсселем, утвердив его во втором чтении. Поражение, которое Джонсон потерпел сразу после победы, сделало практически неизбежной отсрочку Brexit, которую Евросоюз в понедельник согласился предоставить Лондону, и которую был вынужден принять Джонсон, ранее много раз заявлявший о том, что не допустит нового переноса сроков выхода королевства из ЕС. По словам Джонсона, в своем нынешнем составе Палата общин продолжит блокировать любые попытки правительства осуществить Brexit и будет требовать все новых и новых отсрочек.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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