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Кризис на Украине

Контактная группа согласовала дату начала отвода войск в районе Петровского

При этом саму дату начала отвода в МИД ДНР не назвали

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дату начала отвода войск в районе населенного пункта Петровское - последнего из трех пилотных участков, где, согласно договоренности 2016 года, должны появиться так называемые зоны безопасности.

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"Еще 1 октября республики обозначили свою готовность с 7 октября реализовать согласованный контактной группой план-график и ждали готовность украинской стороны, - говорится в заявлении МИД Донецкой народной республики. - Сегодня нам удалось убедить украинскую сторону начать выполнять свои обязательства по устранению нарушений: процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком".

"Надеемся, приложенные усилия будут реализованы без сбоев и в оговоренный срок", - приводятся в сообщении слова главы МИД Натальи Никоноровой.

При этом дату начала отвода в Петровском в МИД ДНР не озвучили. Сама Никонорова, отвечая на вопросы журналистов после заседания в Минске контактной группы, пояснила, что "дата фиксированная, но она не озвучивается, потому что могут быть провокации".

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко, объявляя о начале отвода войск в Золотом, предположил, что аналогичный процесс в районе Петровского может начаться через 7-10 дней. При этом он вновь выдвинул условие о необходимости соблюдения семидневного "периода тишины" в этом районе.

В ДНР и ЛНР неоднократно указывали, что условие в семь дней тишины в данном случае не применяется, так как речь идет не о новом отводе войск, а об устранении нарушения, когда войска уже были три года назад разведены в Золотом и Петровском, но затем опять вернулись на исходные позиции.

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УкраинаКризис на Украине
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