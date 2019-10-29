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Кризис на Украине

Президент Украины приветствовал разведение сил в Донбассе

Ранее стороны конфликта в Донбассе начали отвод войск в районе города Золотое на линии соприкосновения в Луганской области без каких-либо предварительных объявлений

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил сторон конфликта в Донбассе в районе города Золотое. Об этом сообщает во вторник украинское агентство УНИАН.

Когда журналисты попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении войск у Золотого, он сказал, что надо дождаться официального подтверждения штаба так называемой операции объединенных сил в Донбассе.

Одна из журналисток сказала президенту Украины, что такое подтверждение уже получено. "Прекрасно, прекрасно", - отреагировал Зеленский на это известие.

Стороны конфликта в Донбассе во вторник начали отвод войск в районе города Золотое на линии соприкосновения в Луганской области. Это произошло без каких-либо предварительных объявлений, неожиданно не только для СМИ, но и для многих участников самого процесса. При этом наблюдатели отметили, что похожий на спецоперацию отвод начался после столь же неожиданной поездки в этот район в минувшие выходные дни президента Зеленского, который попытался убедить засевших там радикалов в необходимости такого шага.

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