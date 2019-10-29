Турция создаст зону безопасности в Сирии в ходе сотрудничества с Россией

АНКАРА, 29 октября. /ТАСС/. Турция намерена создать зону безопасности на северо-востоке Сирии в ходе совместных с Россией патрулирований. Об этом сообщил во вторник руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Это первая официальная реакция Анкары после того, как истек срок в 150 часов для курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) для отвода своих бойцов от сирийско-турецкой границы.

"Россия и Турция предоставили террористам из СНС срок в 150 часов, чтобы покинуть зону безопасности. Время вышло. Мы создадим ее совместным патрулированием, вне зависимости от того, вышли ли они или нет", - написал он на своей странице в Twitter.

Как заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно.

Между тем 28 и 29 октября в турецкой столице прошли консультации военных из РФ и Турции, в ходе которых стороны обсуждали совместные планы по Сирии в рамках достигнутых в Сочи договоренностей. В частности, обсуждалась тема планируемых совместных патрулирований на сирийско-турецкой границе.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.