Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пенс: США не допустят, чтобы нефтяные месторождения Сирии контролировались РФ или Ираном

По словам вице-президента США, вооруженные силы страны будут взаимодействовать при этом со своими союзниками в лице вооруженной курдской оппозиции Сирии
Вице-президент США Майкл Пенс AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Вице-президент США Майкл Пенс
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не допустят того, чтобы нефтяные месторождения на севере Сирии оказались под контролем России, Ирана или нынешних властей в Дамаске. С таким заявлением выступил в интервью телекомпании PBS вице-президент США Майкл Пенс. Стенограмма его выступления была распространена во вторник.

"Не заблуждайтесь: президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что американские силы будут оставаться в Сирии. Мы будем использовать эти силы прежде всего для того, чтобы обеспечить охрану нефтяных полей в Северной Сирии", - сказал Пенс.

По его словам, Вооруженные силы США будут взаимодействовать при этом со своими союзниками в лице вооруженной курдской оппозиции Сирии. "Мы будем чрезвычайно тесно работать со своими курдскими союзниками, чтобы гарантировать, что доходы от [продажи] этой нефти не попадают в руки Ирана, не попадают в руки режима, не попадают в руки России", - утверждал заместитель руководителя американской администрации. Кроме того, отметил он, американские войска будут взаимодействовать с курдами, чтобы не произошло возрождения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Пенс также подтвердил, что, по его данным, вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии", костяк которой составляют курдские отряды, с 28 октября покидает зону турецкой военной операции "Источник мира" на территории Сирии в соответствии с договоренностями Москвы и Анкары. Вице-президент США признал, что этот район, "откровенно говоря, контролируется российскими силами и силами сирийского лидера [Башара] Асада".

При этом Пенс заверил, что США "полностью готовы" использовать свою "дипломатическую и экономическую мощь" и взаимодействовать с "европейскими союзниками" и другими странами в целях возможного создания на границе Турции и Сирии "безопасной зоны".

Теги
СШАИранСирияРоссияПенс, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Палата общин не будет голосовать по неприемлемым для Джонсона поправкам к биллю о выборах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС