Пенс: США не допустят, чтобы нефтяные месторождения Сирии контролировались РФ или Ираном

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не допустят того, чтобы нефтяные месторождения на севере Сирии оказались под контролем России, Ирана или нынешних властей в Дамаске. С таким заявлением выступил в интервью телекомпании PBS вице-президент США Майкл Пенс. Стенограмма его выступления была распространена во вторник.

"Не заблуждайтесь: президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что американские силы будут оставаться в Сирии. Мы будем использовать эти силы прежде всего для того, чтобы обеспечить охрану нефтяных полей в Северной Сирии", - сказал Пенс.

По его словам, Вооруженные силы США будут взаимодействовать при этом со своими союзниками в лице вооруженной курдской оппозиции Сирии. "Мы будем чрезвычайно тесно работать со своими курдскими союзниками, чтобы гарантировать, что доходы от [продажи] этой нефти не попадают в руки Ирана, не попадают в руки режима, не попадают в руки России", - утверждал заместитель руководителя американской администрации. Кроме того, отметил он, американские войска будут взаимодействовать с курдами, чтобы не произошло возрождения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Пенс также подтвердил, что, по его данным, вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии", костяк которой составляют курдские отряды, с 28 октября покидает зону турецкой военной операции "Источник мира" на территории Сирии в соответствии с договоренностями Москвы и Анкары. Вице-президент США признал, что этот район, "откровенно говоря, контролируется российскими силами и силами сирийского лидера [Башара] Асада".

При этом Пенс заверил, что США "полностью готовы" использовать свою "дипломатическую и экономическую мощь" и взаимодействовать с "европейскими союзниками" и другими странами в целях возможного создания на границе Турции и Сирии "безопасной зоны".