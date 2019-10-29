Джонсон снимет с голосования билль о выборах в случае принятия поправок

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона снимет с голосования законопроект о досрочных выборах, если Палата общин одобрит некоторые из предложенных к нему поправок. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель главы кабмина.

"Правительство откажется от попытки назначить дату выборов, если парламент проголосует за то, чтобы предоставить право голоса гражданам [других стран] ЕС или снизить избирательный возраст", - сказал сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит агентство Reuters.

Во вторник кабинет Джонсона предложил Палате общин рассмотреть и принять законопроект, который позволит назначить внеочередные парламентские выборы простым большинством голосов депутатов в обход требований действующего законодательства. Палата общин согласилась, чтобы билль был рассмотрен по ускоренной процедуре - всего за один день, однако также проголосовала за то, чтобы у депутатов была возможность внести в него дополнительные поправки. Среди них: перенос предлагаемой правительством даты выборов с 12 на 9 декабря, предоставление возможности голосовать проживающим на территории королевства гражданам ЕС, а также британцам в возрасте 16 и 17 лет, большинство из которых выступают против Brexit.

Понижение избирательного возраста является крайне серьезным шагом, на который правительство Джонсона идти не готово. Пока что британцам, которым еще нет 18 лет, разрешено участвовать только в некоторых местных выборах. Представители этой группы населения - потенциальный электорат лейбористов и других партий, находящихся сейчас в оппозиции к консервативному правительству Джонсона.

Поправки, по которым предстоит проголосовать Палате общин, должен будет отобрать ее спикер Джон Беркоу. Голосования по ним, а также самому законопроекту должны состояться во вторник вечером.