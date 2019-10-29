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Кризис в Сирии

Глава Конституционного комитета Сирии от оппозиции высоко оценил переговоры с МИД России

Стороны обсудили вопросы освобождения удерживаемых лиц и иностранного военного присутствия в Сирии

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Переговоры между сирийской опозицией и российскими дипломатами, состоявшиеся во вторник в постпредстве РФ при ООН в Женеве, прошли позитивно. Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил сопредседатель Конституционного комитета от сирийской оппозиции Хади аль-Бахр.

"Это была позитивная встреча. Они [российские дипломаты] представили нам свое видение текущей ситуации в сирийском кризисе, - сказал аль-Бахр. - Они неоднократно высказывали свою поддержку Конституционному комитету".

Кроме того, он отметил, что стороны обсудили вопросы освобождения удерживаемых лиц и иностранного военного присутствия в Сирии.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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