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Кризис на Украине

В ЛНР считают, что украинская сторона изменила тональность переговоров в Минске

Киев возлагает большие надежды на встречу лидеров "нормандской четверки", отметил представитель Луганской народной республикив политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Украинская сторона изменила тональность переговоров во время заседания в Минске Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Такое мнение выразил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник в эфире телеканал "Россия-1".

"Можно фиксировать, что, по крайней мере, тональность переговоров со стороны официального представителя [Украины] Леонида Кучмы сегодня была иной. То есть он был гораздо более лояльным и фактически откровенно говорил о том, что Украина крайне заинтересована в проведении саммита в нормандском формате", - сказал он.

По мнению Мирошника, Киев возлагает большие надежды на встречу лидеров "нормандской четверки". "Украина стремится там обсуждать, скорее всего, ключевые вопросы особого статуса и его закрепления в конституции и ряд других вопросов урегулирования в Донбассе, поэтому украинская сторона отчасти выполнила предусловие в виде "формулы Штайнмайера", - пояснил он.

При этом Мирошник отметил, что у Киева с одной стороны и Донецка и Луганска - с другой различные представления о том, что такое особый статус Донбасса. "Украина стремится к децентрализации, мы же стремимся к получению полноценного особого статуса, именно так, как он прописан в минском формате", - подчеркнул представитель ЛНР.

Разведение сил

Заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоялось во вторник на фоне неожиданно возобновившегося процесса разведения сил и средств в районе Золотого - одного из трех пилотных участков, где, согласно договоренности 2016 года, должны появиться так называемые зоны безопасности. Разведение войск в Золотом украинская сторона начала без предварительного уведомления ЛНР. Несмотря на все прежние заявления о необходимости выдержать в районе разведения семидневный срок прекращения огня, глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил, что процесс уже начался. В ЛНР заявили, что давно были готовы к этому и ожидали только сигнала от украинской стороны. А в самой Контактной группе признали, что их проинформировали о случившемся уже после того, как началось заседание.

Контактная группа также согласовала дату разведения войск в районе населенного пункта Петровское, но ни один из участников переговоров не назвал ее по просьбе украинской стороны - в Киеве опасаются, что могут быть провокации, которые сорвут процесс.

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