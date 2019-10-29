В Женеве приступает к работе Конституционный комитет Сирии

ЖЕНЕВА, 30 октября. /ТАСС/. Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве. Официальная церемония, посвященная этому событию, состоится в среду в полдень по местному времени (14:00 мск) с участием 150 входящих в его состав делегатов - по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества.

Комитет был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. Его задача состоит в выработке проекта основного закона страны, который затем будет представлен на всенародное утверждение. Конституционная реформа призвана внести вклад в политическое урегулирование в Сирии и выполнение резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Всемирная организация оказывает содействие работе Комитета, однако осуществляться конституционный процесс будет самими сирийцами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в распространенном во вторник заявлении отметил, что сирийское правительство впервые встретится с представителями оппозиции и гражданского сообщества для поиска политического решения конфликта в Сирии. Запуск Конституционного комитета и его работа должны сопровождаться конкретными действиями для укрепления доверия, подчеркнул он.

На первом заседании Комитета выступят спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен и два сопредседателя - Ахмед Кузбари от правительства и Хади аль-Бахра от оппозиции.

Предполагается, что 1 ноября в Женеве приступит к работе "редакционная комиссия" из 45 человек, в которую каждая из трех групп (от правительства, оппозиции и гражданского общества) назначит по 15 экспертов. Члены комиссии будут проводить заседания за закрытыми дверями. Комитет и комиссия должны принимать решения консенсусом. Если достичь его не удастся, для принятия решения потребуется поддержка не менее 75% участников. Когда новый - или обновленный - основной закон будет готов, должны последовать выборы, которые пройдут уже в соответствии с ним. Касающиеся Сирии резолюции Совета Безопасности ООН не уточняли, идет ли речь о президентских или парламентских выборах.

Какие-либо сроки работы комитета не установлены, хотя со стороны оппозиции уже раздавались заявления о необходимости ввести временные рамки для подготовки основного закона. Однако, как неоднократно отмечали в МИД РФ, при работе по политическому урегулированию в Сирии важнее всего не искусственно установленные сроки, а достижение результата, приемлемого для всех участников процесса.