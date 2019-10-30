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В Мексике депутаты поддержали реформу, разрешающую судить президента за коррупцию

В поддержку этого решения выступили 420 парламентариев

МЕХИКО, 30 октября. /ТАСС/. Члены Палаты депутатов Мексики во вторник вечером поддержали реформу конституции, которая позволит отдавать действующего президента под суд за коррупцию и тяжкие преступления. В поддержку этого решения выступили 420 парламентариев, 29 проголосовали против, еще пятеро воздержались, сообщается на странице нижней палаты Конгресса в Twitter.

"Одобрено постановление о внесении изменений в конституцию для того, чтобы президента можно было судить за коррупцию, нарушения избирательного законодательства и преступления, перечисленные в 19-й статье конституции", - говорится в записи. Проведение этой реформы было одним из обещаний действующего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в ходе предвыборной кампании.

Политик возглавил Мексику 1 декабря 2018 года, срок его полномочий истечет в 2024 году.

Теги
Мексика
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