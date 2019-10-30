Избранный президент Аргентины подтвердил притязания республики на Фолкленды

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 октября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес во вторник поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за поздравления с победой на выборах и заявил, что южноамериканская республика не откажется от притязаний на спорные Фолклендские (Мальвинские) острова.

"Благодарю премьер-министра Бориса Джонсона за его поздравление. Не отказываясь от нашего требования вернуть суверенитет [над островами], мы считаем, что Аргентина и Великобритания должны вместе работать над сближением контактов между нашими народами", - написал он в Twitter.

Фернандес также поблагодарил другие страны за поздравления с победой. Отвечая госсекретарю США Майклу Помпео, избранный президент отметил, что хотел бы, чтобы Аргентина "построила с США отношения, основанные на уважении и взаимопонимании".

27 октября гражданам Аргентины было необходимо выбрать одного из шести претендентов на высший государственный пост. Победу одержал кандидат от левоцентристской коалиции Альберто Фернандес. Действующий президент Маурисио Макри, представляющий правоцентристские силы, поздравил соперника с победой.