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Суд отменил возбуждение двух дел в отношении экс-президента Фернандес де Киршнер

Обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 октября. /ТАСС/. Аргентинский суд отменил решение о возбуждении двух дел в отношении сенатора и экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер, которая с 10 декабря займет пост вице-президента республики. Соответствующие решения были опубликованы во вторник.

Как говорится в постановлениях, обвинения были сняты из-за "отсутствия доказательств" вины экс-президента. При этом суд подтвердил возбуждение дел в отношении других фигурантов, в том числе бывшего министра федерального планирования Хулио де Видо.

Одно из рассматриваемых дел касается импорта сжиженного природного газа с 2008 по 2015 год. Согласно материалам суда, топливо закупалось по завышенной цене. Ранее федеральный судья Клаудио Бонадио обвинил Фернандес де Киршнер в том, что она была "во главе преступной схемы", целью которой было присвоение государственных средств. Второе дело касалось возможной коррупции при заключении контрактов на строительство дорог при правительстве Фернандес де Киршнер.

В то же время во вторник другая судебная инстанция подтвердила возбуждение еще одного дела в отношении Фернандес де Киршнер. В рамках него экс-глава государства обвиняется в коррупции при реализации инфраструктурных проектов.

Фернандес де Киршнер является фигурантом нескольких судебных дел. Ее обвиняют в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины, препятствовании расследованию теракта, незаконном обогащении и создании преступных схем для получения взяток. От задержания ее спасает парламентская неприкосновенность.

27 октября в Аргентине прошли президентские выборы, победителем на которых стал левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он выдвигался в паре с Фернандес де Киршнер, которая теперь займет пост вице-президента.

Теги
Фернандес де Киршнер, КристинаАргентина
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