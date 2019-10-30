Премьер Таиланда обсудит на саммите АСЕАН с США проблему торговых льгот

БАНГКОК, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча встретится на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с представителями Соединенных Штатов, чтобы обсудить вопрос о торговых льготах. Об этом сообщил вице-премьер Сомкит Чатусипитак после встречи с временным поверенным в делах посольства США и исполняющим обязанности посла Майклом Хитом.

Как пишет в среду газета Bangkok Post, встреча, во время которой обсуждался ряд вопросов, в том числе приостановление действия Генеральной системы преференций (GSP), состоялась во вторник в Доме правительства. По словам Чатусипитака, Хит заявил, что решение о приостановке через полгода режима беспошлинной торговли с Таиландом не было окончательным.

Вице-премьер подчеркнул, что Таиланд и США давно дружат, и этот вопрос можно обсудить. Саммит АСЕАН, который пройдет с 2 по 4 ноября в соседней с Бангкоком провинции Нонтабури, должен предоставить Праюту Чан-Оче возможность обсудить этот вопрос с делегацией США, в которую также войдут американские инвесторы, пишет газета.

Премьер Таиланда призвал общественность не слишком беспокоиться о проблеме и сказал, что королевство будет вести переговоры с США, чтобы как можно скорее восстановить приемлемость своих продуктов для GSP и в то же время искать новые рынки для таиландского экспорта в качестве долгосрочного решения. Правительство также рассмотрит меры по оказанию помощи частному сектору, который пострадает от потери привилегий GSP, заявил он.

Глава Минторга Таиланда сообщил, что на встрече министров экономики под председательством премьер-министра министерствам иностранных дел, труда и торговли было поручено обратиться к США с просьбой рассмотреть вопрос о GSP. Лаксанависит сказал, что приостановка означает, что Таиланд все еще может экспортировать товары в США, хотя ежегодно они будут сталкиваться с тарифами на импорт от 1,5 до 1,8 млрд батов (от $49,63 до $59,55 млн). Он добавил, что совместный комитет министерства торговли и частного сектора разработал меры по увеличению экспорта Таиланда в 10 стран в качестве долгосрочного решения. К ним относятся Китай, Индия, Южная Африка, Япония, Южная Корея, Германия, а также страны Ближнего Востока и Европы.

25 октября США заявили, что с 25 апреля 2020 года будет приостановлена выплата $1,3 млрд (39,2 млрд батов) по схеме GSP и что таиландские морепродукты будут исключены из этой программы. Инициатива охватывает в общей сложности 573 вида товаров, которые, по данным Минторга США, столкнутся с повышением импортного тарифа на 4,5%, что приведет к снижению экспорта США на $28,8-32,8 млн в следующем году или на 0,01% от общего объема экспорта.