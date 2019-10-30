В Латвии заявили, что не хотят ссориться с РФ из-за памятника воинам - освободителям Риги

РИГА, 30 октября. /ТАСС/. Латвийские власти не хотят обострять отношения с Россией из-за судьбы памятника воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС в среду депутат Европарламента от этой балтийской республики Мирослав Митрофанов.

"Внутри правящей элиты Латвии борются две тенденции, - сказал он. - Первая - это максимально угодить консервативным избирателям, от которых зависит судьба правительства. С другой стороны, ссориться с Россией [из-за памятника] правящие политики тоже не хотят".

По его словам, это связано с экономической ситуацией в стране. "Латвия приближается к идеальному шторму - совпадению нескольких негативных тенденций, - добавил Митрофанов. - Через два года резко сокращается финансирование латвийского бюджета из средств ЕС. Во-вторых, уходит российский транзит грузов".

В этой ситуации власти выбирают временные решения, сказал евродепутат. "Придумывают всякие временные решения типа "создать комиссию", поставить таблички возле памятника, - добавил он. - Комиссия будет работать долгие годы, как комиссия по подсчету потерь от оккупации. Видимо они идут по этому длинному пути".

"Как только ситуация с деньгами поменяется, снова начнутся разговоры, что памятник надо сносить", - полагает Митрофанов.

Рабочая группа Сейма

29 октября Сейм (парламент) Латвии заявил, что намерен создать рабочую группу для обсуждения планов преобразования территории, на которой расположен памятник воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующее решение приняли на совместном заседании комиссии Сейма по образованию, науке и культуре и по иностранным делам, сообщает агентство LETA.

По его информации, на заседании прозвучало предложение преобразовать территорию вокруг памятника в соответствии с концепцией площади Победы, создание которой началось в Латвии в 20-30 годы прошлого века. В частности, здесь могут быть размещены информационные таблички, которые будут говорить об историческом контексте памятника.

Ранее советник президента Латвии по вопросам исторической памяти и принадлежности Юргис Клотиньш выступил с предложением оснастить памятник советским воинам - освободителям Риги разъясняющими табличками, что монумент воспринимается в Латвии как символ советской оккупации. По словам Клотиньша, который также является депутатом Рижской думы от национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии", аналогичные разъясняющие таблички необходимо установить и около других советских памятников.

Каждый год 9 мая у монумента советским солдатам в Риге собираются порядка 200 тыс. жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.