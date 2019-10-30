Дамаск предложил провести следующее заседание Конституционного комитета в Сирии

ЖЕНЕВА, 30 октября. /ТАСС/. Следующее заседание Конституционного комитета Сирии могло бы состояться в Дамаске. Об этом заявил в среду его сопредседатель от сирийского правительства Ахмед Кузбари, выступая на первом заседании Комитета.

"Мы надеемся, что наша следующая встреча может состояться у нас на родине - в самой древней из постоянно населенных столиц в истории - в любимом Дамаске", - сказал он.

Кузбари также заявил, что принципы целостности и суверенитета Сирии должны быть закреплены в конституции, работу над которой будет вести Конституционный комитет, собравшийся в среду в Женеве.

"Первоочередным принципом является полная приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности нашей родины", - отметил он.

Работа над конституцией

Кузбари сообщил, что представители Дамаска готовы работать в Конституционном комитете Сирии в Женеве как над поправками к действующей конституции страны, так и над выработкой нового основного закона.

Он напомнил, что в 2012 году в Сирии утвердили конституцию, которая "была одобрена и принята на референдуме". "Это образцовая конституция, но это не препятствие для того, чтобы мы, сирийцы, встретились с целью возможного внесения поправок в ныне действующую конституцию или рассмотрения новой конституции, которая улучшила бы нашу действительность и принесла позитивные перемены, которые напрямую отразились бы на жизни наших людей", - сказал Кузбари.

По его словам, сирийцы "обновляли конституцию восемь раз", прежде чем был принят ныне действующий Основной закон. "Мы подтверждаем, что будем искренне трудиться над всеми вопросами, которые могут улучшить реальную жизнь наших людей", - добавил сопредседатель Комитета от правительства.

Конституционный комитет Сирии состоит и 150 делегатов - по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества.

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