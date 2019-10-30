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Кандидат на пост посла США в Москве обещает вести с РФ диалог по борьбе с террором и Сирии

Джон Салливан также заявил, что необходимо оказывать решительное сопротивление действиям России там, где она подрывает интересы и ценности США и их союзников

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Кандидат на пост посла США в Москве Джон Салливан пообещал в среду, что в случае утверждения своей кандидатуры будет вести с Россией диалог по борьбе с терроризмом, контролю над вооружениями, а также по урегулированию ситуации в Сирии, Афганистане и другим проблемам.

"В случае утверждения [моей кандидатуры на пост посла] я продолжу поддерживать диалог с российским правительством по борьбе с терроризмом и контролю над вооружениями, а также по денуклеаризации Корейского полуострова, по поиску мирного решения конфликта в Афганистане, по Сирии и многим другим вопросам", - заявил занимающий в данный момент пост первого заместителя госсекретаря США Салливан на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, на которых рассматривалась его кандидатура.

"Для этого необходимо [прилагать] последовательные дипломатические усилия с российским правительством в областях, представляющих взаимный интерес, например, в сфере контроля над вооружениями, нераспространения [оружия массового уничтожения] и борьбы с терроризмом, а также решительное сопротивление [действиям] России там, где она подрывает интересы и ценности США и наших союзников и партнеров, например, угрожая стабильности в Европе и безопасности выборов в США", - добавил Салливан.

Он подчеркнул, что на посту первого замгоссекретаря "принимал непосредственное участие в разработке политики США в отношении России", касающейся, в частности, диалога по стратегической стабильности, а также введенных санкций. По мнению кандидата на пост главы американской дипмиссии, "отношения с Россией вышли на самую низкую точку после холодной войны".

Возвращение на родину пленных боевиков

Вашингтон уже давно обращается к странам с призывом к репатриации из Сирии своих граждан, присоединившихся к террористическим группировкам и взятых там в плен. На вопрос одного из сенаторов о том, возвращает ли Россия на родину своих граждан, дипломат ответил утвердительно: "На самом деле - да, в довольно большом количестве".

При этом он отметил, что Вашингтон больше беспокоит не возвращение россиян из Сирии в целом, а то, что ждет вернувшихся в Россию. "Мы сходимся в желании возвращать на родину своих людей, а также в [необходимости] оказывать давление на другие страны, в том числе на европейские, чтобы они тоже возвращали своих <...> Мое беспокойство касается того, что случится с этими людьми, а также членами семей этих боевиков, отправленных назад в Россию. Это одно из ограничений в нашем диалоге по вопросу борьбы с терроризмом", - пояснил Салливан.

3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на посту посла США в России. Президент США Дональд Трамп направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана, выдвинутого ранее на пост посла в Москве.

В новость были внесены изменения (18:55 мск) - добавлены подробности.

Теги
АфганистанСШАСирияРоссияТрамп, ДональдХантсман, ДжонСалливан, Джон
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