ЕС ожидает от конституционного комитета Сирии "решений на благо народа"

БРЮССЕЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Евросоюз ожидает от конституционного комитета Сирии "решений на благо сирийского народа". Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, комментируя начало работы конституционного комитета в Женеве.

"Это долгожданный день, который стал результатом первого соглашения между сторонами [конфликта] в Сирии. Сейчас необходимо, чтобы комитет добросовестно приступил к серьезным дискуссиям и добился результата, отвечающего интересам всей страны и всего сирийского народа", - заявила она.

Могерини выразила мнение, что одними действиями конституционного комитета сирийский кризис разрешить не удастся, потребуются усилия по всему спектру политического урегулирования под эгидой ООН.

Конституционный комитет Сирии состоит из 150 делегатов - по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества.