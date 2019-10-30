Медведчук обвинил власти Украины в срыве расследования трагедии в Одессе в 2014 году

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обвинил нынешнюю украинскую власть в нежелании расследовать трагические события в Одессе в мае 2014 года, когда в результате действий поджога радикальными националистами Дома профсоюзов погибли 48 человек. Таким образом он прокомментировал результаты голосования в Верховной раде, которая в среду не поддержала инициативу его партии о создании временной следственной комиссии для выяснения всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности.

"Я хочу напомнить, что погибли, были сожжены живьем 48 граждан Украины, и одесситы, как, впрочем, и нормальные люди по всей Украине, ждут ответа [на вопрос], кто в этом виноват, кто это организовал и кто, самое главное, понесет уголовную ответственность за эти страшные преступления против украинского народа", - заявил Медведчук в беседе с журналистами в кулуарах парламента.

Он напомнил, что администрация прежнего украинского президента Петра Порошенко всячески препятствовала расследованию трагедии в Одессе, а также что нынешний президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" обещали довести расследование до конца и установить виновных.

"Фракция "Слуга народа" отказалась поддерживать постановление (о создании комиссии - прим. ТАСС), и это свидетельство того, как они относятся к расследованию этого страшного преступления против наших людей, - сказал политик. - Кроме таких оценок, как "возмущение", я думаю, очень сложно придумать другие слова, которые могли бы охарактеризовать то, что произошло в Верховной раде во время голосования о создании следственной комиссии".

"У новой власти было достаточно времени, уже более пяти месяцев, для того, чтобы заняться одним из самых резонансных преступлений в нашей стране, которое так и осталось нерасследованным", - сказал Медведчук. "Власть, которая получила поддержку, в том числе, у одесситов, власть, которая провозглашала, что справедливость должна восторжествовать, в том числе в вопросе одесской трагедии, так ничего и не сделала", - подчеркнул один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Трагедия в Одессе

Депутаты Верховной рады в среду провалили создание временной следственной комиссии по делу о беспорядках в Одессе. Соответствующий документ, предложенный "Оппозиционной платформой", поддержали лишь 79 депутатов парламента, большинство в котором принадлежит президентской партии "Слуга народа".

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой "самообороны майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие таки и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В сентябре этого года Государственное бюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе завело дело против бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Его инициатором выступил бывший первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщал, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков".