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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

В разведке США считают, что ИГ может объявить о новом главаре через пару недель

Президент США Дональд Трамп 27 октября сообщил о ликвидации главаря террористической организации Абу Бакра аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. США считают, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади может объявить о своем новом главаре через пару недель. Такое мнение высказал в среду и.о. главы Центра по борьбе с терроризмом США Национальной разведки США Рассел Треверс, выступая на слушаниях в комитете внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

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"Нет сомнений в том, что это [ликвидация главаря ИГ] - значительная потеря для ИГ, большой удар, - сказал он. - США и возглавляемая ею коалиция достигли огромного успеха в ликвидации руководства ИГ и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Думаю, что через несколько дней или недель мы услышим объявление о новом лидере".

По мнению Треверса, также возможны объявления со стороны "Аль-Каиды" о новых атаках против Запада.

Теги
СШААбу Бакр аль-БагдадиЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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