Орбан назвал условие принятия Венгрией заявления НАТО по Украине

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Заявление НАТО по Украине не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерским меньшинствам, проживающим в Закарпатье. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Венгерская сторона рекомендует следующее: раз мы принимаем такой документ, одабриваем такой документ, то, по крайней мере, хотелось бы в этом документе получить гарантию с украинской стороны перед венгерским комитетом. Хотелось бы, чтобы они приняли эти рекомендации, хотелось бы еще, чтобы они и включили эти рекомендации в документ. Если этих критериев в документе нет, то мы не можем принять такой документ, где нарушаются права человека", - сказал Орбан.

"Что нам делать в той ситуации, когда венгерские меньшинства в Закарпатском регионе страдают от дискриминации и живут под угрозой?" - добавил премьер.

Улучшение отношений между РФ и НАТО

Венгрия выступает за стабилизацию отношений между Россией и НАТО, отметил Виктор Орбан.

"Венгрия заинтересована в улучшении отношений между НАТО и Российской Федерации. У нас есть такой исторический и политический опыт, что если между западной и восточной частью Европы отношения напряжены, Венгрия всегда проигрывает", - сказал он.

Премьер также подчеркнул, что Венгрия, являясь членом НАТО и Евросоюза, будет продолжать сотрудничать с Россией на политическом уровне.

Диверсификация энергоисточников

Орбан также заявил, что Венгрия рассчитывает получать энергоснабжение из разных источников, но при этом не хочет быть зависимой от стран, которые осуществляют транзит энергоресурсов.

"Нас интересует любой источник энергии. В данный момент мы получаем энергоснабжение со стороны России, но мы также рассматриваем и другие возможности. И мы надеемся, что сможем диверсифицировать разные энергоисточники. - сказал он. - Но мы также хотим сохранить свой суверенитет в отношении транзитных стран, мы не хотим зависеть от транзитных стран".

"В последние годы мы смогли диверсифицировать свои источники <...> Я думаю, что наша ситуация, с точки зрения суверенитета и суверенности энергоснабжения, становится лучше", - добавил премьер.

По словам Орбана, поставки газа из России в Венгрию только через территорию Украины не являются приемлемым решением с точки зрения суверенитета. "Чем раньше мы можем присоединиться к "Турецкому потоку", тем лучше, потому что таким образом мы не будем уязвимыми в этом смысле", - отметил он.

О встрече с Путиным

В среду состоялась встреча Владимира Путина и Виктора Орбана. Переговоры прошли в Кармелитском подворье, которое с недавних пор стало новой резиденцией главы венгерского правительства.

По итогам встречи состоялось подписание ряда двусторонних документов.

Предыдущие переговоры лидеров прошли в Москве в сентябре 2018 года, а последний до этого времени визит Путина в Будапешт состоялся в августе 2017 года.

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