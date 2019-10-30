Народная милиция ЛНР сбила беспилотник украинских силовиков

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, проводивший разведку в районе поселка Тепличное. Об этом в среду сообщили в пресс-службе управления Народной милиции.

"Сегодня [30 октября] в районе населенного пункта Тепличное был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Крыло", который вел воздушную разведку", - цитирует сообщение пресс-службы Луганскинформцентр.

В Народной милиции ЛНР отметили, что украинские силовики продолжают активно использовать беспилотники на линии соприкосновения, и призвали наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ немедленно вмешаться и оказать давление на киевских силовиков с целью сохранения перемирия.

28 октября военнослужащие ЛНР сбили украинский беспилотник, проводивший разведку в районе села Сокольники.

Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено минскими соглашениями, однако, по данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно поднимают в небо БПЛА для разведки и корректировки огня.