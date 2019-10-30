Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Народная милиция ЛНР сбила беспилотник украинских силовиков

Это произошло в районе населенного пункта Тепличное

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, проводивший разведку в районе поселка Тепличное. Об этом в среду сообщили в пресс-службе управления Народной милиции.

"Сегодня [30 октября] в районе населенного пункта Тепличное был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Крыло", который вел воздушную разведку", - цитирует сообщение пресс-службы Луганскинформцентр.

В Народной милиции ЛНР отметили, что украинские силовики продолжают активно использовать беспилотники на линии соприкосновения, и призвали наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ немедленно вмешаться и оказать давление на киевских силовиков с целью сохранения перемирия.

28 октября военнослужащие ЛНР сбили украинский беспилотник, проводивший разведку в районе села Сокольники.

Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено минскими соглашениями, однако, по данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно поднимают в небо БПЛА для разведки и корректировки огня.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади
Пентагон: спецназ США уничтожил в ходе рейда против аль-Багдади шесть членов ИГ
В ведомстве также сообщили, что спецназ вывез значительный объем документов и электронных устройств с места уничтожения главаря ИГ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС