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Дело Эдварда Сноудена
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Суд в США обязал издательство Macmillan не платить Сноудену за книгу до 1 апреля 2020 года

Власти настаивают, что публикация мемуаров Permanent Record нарушает условия подписки о неразглашении служебной информации

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Суд Восточного округа штата Вирджиния в среду обязал издательство Macmillan не выплачивать до 1 апреля 2020 года никаких гонораров бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену за продажу его мемуаров Permanent Record ("Личное дело"). Об этом говорится в материалах, размещенных в базе данных этого суда.

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Распоряжение окружного судьи Лиама О'Грэди обращено к издательской компании Henry Holt and Company, дистрибьютером которой является Macmillan. "Предписываю, чтобы Henry Holt до 1 апреля 2020 года не распределял никаких средств, заработанных от "Личного дела", Эдварду Сноудену, его представителям, доверенным лицам или лицам, действующим от его имени", - говорится в документе, датированным 30 октября. Распоряжение касается и доли Сноудена в доходах от будущих продаж экземпляров его мемуаров.

Данное решение, как следует из документов, было согласовано между издательством и правительством США, которое выступает в качестве обвинителя. Ответчиками, помимо Macmillan и Henry Holt and Company, выступает также издательство Holtzbrinck Publishing Group. Американские власти настаивают на том, что публикация мемуаров нарушает условия подписки о неразглашении служебной информации, которые Сноуден давал во время службы в ЦРУ и АНБ. Истец считает, что все доходы от продаж и публикации "Личного дела" принадлежат Соединенным Штатам.

Власти США внесли изменения в первоначальный вариант исковой жалобы на издательские дома. Теперь в жалобу включено требование к суду временно наложить арест на все активы ответчиков, связанные с публикацией "Личного дела". Macmillan тайно приобрело права на издание мемуаров Сноудена около года назад. Условия соглашения между сторонами об авторских правах и распределении прибыли не разглашались. Henry Holt утверждает, что не заключало никаких договоров с бывшим работником спецслужб.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

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Дело Эдварда СноуденаСШАСноуден, Эдвард
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