Reuters: США могут исключить ряд российских компаний из санкционного списка по Ирану

ТАСС, 31 октября. США собираются исключить из санкционного списка по Ирану ряд компаний из России, Китая и Европы, что, таким образом, может позволить им работать на ядерных объектах в этой стране без риска попасть под рестрикции, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, деятельность компаний усложнит разработку Ираном ядерного оружия.

8 мая 2018 года США объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. К настоящему моменту власти Ирана перешли уже к третьему по счету сокращению своих обязательств по сделке.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.