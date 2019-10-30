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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Reuters: США могут исключить ряд российских компаний из санкционного списка по Ирану

По данным источников агентства, деятельность компаний усложнит разработку Ираном ядерного оружия

ТАСС, 31 октября. США собираются исключить из санкционного списка по Ирану ряд компаний из России, Китая и Европы, что, таким образом, может позволить им работать на ядерных объектах в этой стране без риска попасть под рестрикции, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, деятельность компаний усложнит разработку Ираном ядерного оружия.

8 мая 2018 года США объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. К настоящему моменту власти Ирана перешли уже к третьему по счету сокращению своих обязательств по сделке.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

Теги
СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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