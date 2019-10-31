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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Прокуратура Испании попросит выдать ордера на арест экс-членов правительства Пучдемона

Речь идет о нескольких чиновниках, которые бежали из страны в 2017 году

МАДРИД, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура Испании собирается попросить суд выдать европейские ордера на арест двух бывших членов каталонского правительства Антони Комина и Клары Понсати, которые бежали из страны во время регионального кризиса в 2017 году. Об этом сообщила в четверг газета La Razon.

В момент нахождения на посту главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Комин, бежавший затем в Бельгию, занимался вопросами здравоохранения, Понсати, которая уехала в Шотландию, - вопросами образования. Не исключается, что прокуратура также запросит выдать ордер на арест Льюиса Пуча. Он заведовал департаментом по культуре при правительстве региона и бежал в Бельгию.

14 октября Верховный суд (ВС) Испании выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. Решение ВС последовало после вынесения вердикта по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы.

Теги
ИспанияПучдемон, КарлесПриговор организаторам референдума в Каталонии
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