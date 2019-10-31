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Глава офиса Зеленского выразил неудовлетворенность работой новых Рады и кабмина

По словам Андрея Богдана, члены кабмина "стараются понравиться Facebook", а не нацелены на результативность

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан недоволен темпами принятия решений со стороны правительства и парламента. Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

"Я лично недоволен", - ответил Богдан на вопрос о том, удовлетворен ли динамикой работы правительства Украины, сформированного около двух месяцев назад. Он пояснил, что ему не нравится, что члены кабмина "стараются понравиться Facebook, подчеркнув, что "это минус в результативности".

Он призвал членов правительства стремиться не к любви общественности, а к тому, чтобы показать свою работу, даже если для этого потребуется нарушить регламент.

"При желании придерживаться этих регламентов мы никогда не сможем никаких изменений провести. И если вы не хотите нарушать регламент, потому что боитесь какой ответственности, тогда меняйте регламент и принимайте решение, принимайте постановления, принимайте законы. На сегодняшний день очень тяжело заставлять их, они еще боятся, они не понимают, что они очень умные, очень классные специалисты", - признал Богдан. Он пояснил, что причиной страха членов нового кабмина является боязнь понести не уголовную, а репутационную ответственность за принятие решений.

Критически Богдан охарактеризовал и работу нового состава украинского парламента, заявив, что недоволен темпами. При этом он опять же выразил мнению, что считает нормальным нарушение процедур при принятии решений в ряде случаев, однако признал, что депутаты имеют иное мнение. "А дальше оно будет хуже и хуже, работа будет замедляться. И тогда будут приниматься или кадровые решения там, где будет проблема в людях, или стратегические решения там, где проблема в институтах", - предупредил Богдан.

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