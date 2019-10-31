Зеленский сообщил о начале разведения сил в Петровском 4 ноября

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе должно начаться 4 ноября. Об этом в четверг на брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если будет безопасность в Петровском на протяжении недели, то 4-го числа мы должны начать разведение", - заявил он.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала на своем заседании во вторник дату разведения войск в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе, но ни один из участников переговоров не стал ее публично озвучивать по просьбе украинской стороны. При этом пояснялось, что такая просьба возникла из-за опасения провокаций.

Разведение сил в Донбассе

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах. Но затянувшийся процесс в районе Станицы Луганской привел к тому, что выведенные ранее воинские части из Золотого и Петровского вновь туда вернулись.

Попытки возобновить отвод войск вновь начались только летом нынешнего года, после прихода к власти на Украине нового президента Владимира Зеленского. 30 июня стороны наконец отвели войска в районе Станицы Луганской. Во вторник, 29 октября, начался отвод сил и средств в Золотом.