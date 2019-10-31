СМИ: американский конвой направился в сторону базы Сарин на северо-востоке Сирии

ТАСС, 31 октября. Американской военная колонна направилась в четверг в направлении военной базы Сарин, расположенной на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, "многочисленный военный конвой США отправился из приграничного сирийского города Телль-Тамер в сторону военной базы Сарин", расположенной на северо-востоке Сирии.

Одновременно с известием о переброске американского отряда на базу Сарин поступили сообщения о появлении нескольких военных машин армии США в сирийском приграничном населенном пункте Аль-Катания. По свидетельству очевидцев, которые привело Agence France-Presse , "пять боевых машин ВС США патрулировали близ Аль-Катании район у сирийско-турецкой границы, который американские силы покинули еще до начала военной операции турецкой армии в этом регионе".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" для создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Несколько дней назад американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США намерены перебросить дополнительные наземные механизированные силы на север Сирии для охраны нефтяных полей от боевиков ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ).

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