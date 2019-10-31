Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Генсек ОБСЕ рассчитывает на разведение сил в Петровском на следующей неделе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств должно начаться 4 ноября при условии сохранения в районе Петровского режима тишины

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Разведение сил в районе села Петровское в Донбассе начнется на следующей неделе. Об этом в четверг по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

На эту тему
Без предварительных объявлений. Стороны конфликта в Донбассе начали отвод войск в Золотом

"Вчера началось разведение сил в Золотом, я уверен, что на следующей неделе мы будем наблюдать разведение сил в Петровском", - сказал Гремингер.

Согласно рамочному решению, село Петровское входит в перечень пилотных участков разведения сил и средств в Донбассе. Подразделения конфликтующих сторон здесь были разведены еще в октябре 2016 года. Но впоследствии там вновь были замечены ВСУ. С тех пор Донецк требует от Киева восстановить паритет и вывести из зоны отвода войска.

Во вторник, 29 октября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы, в ходе которого была определена, но не названа новая дата устранения нарушений в Петровском.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе должно начаться 4 ноября при условии сохранения там режима тишины.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаКризис на УкраинеГремингер, Томас
Реклама на ТАСС
НАТО призвала Украину выполнить рекомендации по закону об образовании
В совместном заявлении по итогам заседания комиссии Украина - НАТО в Киеве отмечается, что "Украина привержена тому, чтобы выполнить это"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС