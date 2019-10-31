Генсек ОБСЕ рассчитывает на разведение сил в Петровском на следующей неделе

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Разведение сил в районе села Петровское в Донбассе начнется на следующей неделе. Об этом в четверг по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

"Вчера началось разведение сил в Золотом, я уверен, что на следующей неделе мы будем наблюдать разведение сил в Петровском", - сказал Гремингер.

Согласно рамочному решению, село Петровское входит в перечень пилотных участков разведения сил и средств в Донбассе. Подразделения конфликтующих сторон здесь были разведены еще в октябре 2016 года. Но впоследствии там вновь были замечены ВСУ. С тех пор Донецк требует от Киева восстановить паритет и вывести из зоны отвода войска.

Во вторник, 29 октября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы, в ходе которого была определена, но не названа новая дата устранения нарушений в Петровском.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе должно начаться 4 ноября при условии сохранения там режима тишины.