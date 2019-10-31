Reuters: в Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

ТАСС, 31 октября. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ в четверг для разгона протестующих в районе Монгкок на полуострове Цзюлун. Об этом сообщает агентство Reuters.

4 октября власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. Между тем манифестанты договорились в соцсетях о встрече в парке Виктория для проведения карнавального парада по случаю празднования Хэллоуина. Демонстранты планировали под предлогом праздника надеть костюмы и маски и дойти до квартала Лан Квай Фонг.

Инцидент с применением слезоточивого газа произошел вдалеке от предполагаемого места сбора протестующих. Правоохранительные органы сообщили о запрете шествия и перекрыли дороги, по которым планировали пройти митингующие, до утра пятницы. Для обеспечения безопасности в городе были мобилизованы 3 тыс. полицейских.

С начала лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.