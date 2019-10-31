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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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В США заявили, что будут вводить санкции против Ирана до диалога о новом ядерном договоре

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук считает, что американские санкции "стали причиной разрушения иранского нефтяного сектора"

ТАСС, 31 октября. Соединенные Штаты намерены вводить санкции в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран не согласится на диалог о новом соглашении, касающемся его ядерной программы. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, заявил в четверг американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.

"Мы будем продолжать вводить санкции против Ирана, пока он не согласится вести переговоры по новому ядерному соглашению", - указал Хук. По его убеждению, санкции США "стали причиной разрушения иранского нефтяного сектора". По данным, которые привел Хук, "за год американских санкций в отношении Тегерана продажи нефти Ираном на мировой рынок сократились с 2,5 млн баррелей до 120 тыс. баррелей".

Американский спецпредставитель сообщил также, что США "нацелены и на иранскую ракетную программу, которая является наиболее мощной на Ближнем Востоке".

Хук вместе с тем отметил, что США "объявили о создании механизма со швейцарскими банками, чтобы разрешить экспорт гуманитарных товаров и медицинских препаратов в Иран".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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