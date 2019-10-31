В ЛНР заявили, что в ОБСЕ не считают украинских радикалов помехой разведению у Золотого

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Украинские националисты, выступающие против отвода сил и средств в Золотом у линии соприкосновения в Донбассе, не препятствуют процессу разведения. Об этом в четверг сообщил руководитель представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко со ссылкой на посетившего участок отвода заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марка Этерингтона.

"На данный момент господин Этерингтон говорит, что такой проблемы не существует", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко неожиданно объявил о том, что украинская сторона приступила к отводу войск у Золотого. Он должен был начаться еще 7 октября, но был сорван из-за бездействия украинских властей, которые не сумели остановить проникновение в этот район группы вооруженных националистов, заявивших, что они "будут защищать" данную территорию. По данным СМИ, радикалы пока не покинули окрестности Золотого, группы националистов стоят поблизости от блокпостов. Вечером 29 октября националисты провели в Киеве акцию протеста против разведения войск.