Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

В ЛНР заявили, что разведение сил у Золотого идет в штатном режиме

Руководитель представительства ЛНР Михаил Филипоненко сообщил, что представительство республики в СЦКК установило пункты наблюдения в зоне разведения у Золотого

ЛУГАНСК, 31 октября /ТАСС/. Разведение сил и средств противоборствующих сторон конфликта в Донбассе у города Золотое проходит в штатном режиме. Об этом в четверг сообщил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

"Мы только что провели рабочую встречу с [заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Марком] Этерингтоном. Он пояснил, что украинская сторона на данном этапе выполняет полностью взятые на себя обязательства по этому разведению. На сегодняшний момент можно констатировать, что процесс разведения сил и средств идет в штатном режиме. Мы обсудили дальнейшие шаги: окончание самого процесса разведения сил и средств, уведомление ОБСЕ (об окончании процесса) и переход к демонтажу фортификационных сооружений", - цитирует Филипоненко Луганский информационный центр.

Руководитель представительства ЛНР добавил, что представительство республики в СЦКК установило пункты наблюдения в зоне разведения у Золотого. После окончания отвода сил и средств на участке смогут находиться только представители центра.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки возобновить отвод войск вновь начались только летом нынешнего года, после прихода к власти на Украине нового президента Владимира Зеленского. 30 июня стороны наконец отвели войска в районе Станицы Луганской. Во вторник, 29 октября, начался отвод сил и средств в Золотом.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Рада создала комиссию по расследованию взрывов на украинских военных складах с 2014 года
За последние годы в стране произошло несколько случаев пожара на военных складах, каждый из которых вызвал большой резонанс в обществе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС