В ЛНР заявили, что разведение сил у Золотого идет в штатном режиме

ЛУГАНСК, 31 октября /ТАСС/. Разведение сил и средств противоборствующих сторон конфликта в Донбассе у города Золотое проходит в штатном режиме. Об этом в четверг сообщил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

"Мы только что провели рабочую встречу с [заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Марком] Этерингтоном. Он пояснил, что украинская сторона на данном этапе выполняет полностью взятые на себя обязательства по этому разведению. На сегодняшний момент можно констатировать, что процесс разведения сил и средств идет в штатном режиме. Мы обсудили дальнейшие шаги: окончание самого процесса разведения сил и средств, уведомление ОБСЕ (об окончании процесса) и переход к демонтажу фортификационных сооружений", - цитирует Филипоненко Луганский информационный центр.

Руководитель представительства ЛНР добавил, что представительство республики в СЦКК установило пункты наблюдения в зоне разведения у Золотого. После окончания отвода сил и средств на участке смогут находиться только представители центра.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки возобновить отвод войск вновь начались только летом нынешнего года, после прихода к власти на Украине нового президента Владимира Зеленского. 30 июня стороны наконец отвели войска в районе Станицы Луганской. Во вторник, 29 октября, начался отвод сил и средств в Золотом.