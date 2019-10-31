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Главы МИД стран НАТО проведут встречу 20 ноября

Как сообщили в пресс-службе альянса, программа встречи будет обнародована позже

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран-членов НАТО проведут встречу 20 ноября в Брюсселе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Североатлантического альянса.

"Встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел пройдут в штаб-квартире НАТО в среду, 20 ноября 2019 года. Заседания будут проходить под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что программа встречи будет обнародована позже.

Теги
СШАСтолтенберг, Йенс
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