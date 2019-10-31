Премьер Ирака назвал условия, при которых он согласится уйти в отставку

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди готов подать в отставку, но только при условии альтернативной кандидатуры. Об этом заявил в четверг президент Ирака Бархам Салех в обращении к нации, которое транслировало национальное телевидение.

"Премьер объявил о своем согласии уйти в отставку при условии, что политические блоки договорятся об альтернативе, чтобы в стране не было конституционного вакуума", - отметил он.

Ранее парламент направил официальную ноту главе кабмина с требованием явиться и ответить на их вопросы по складывающейся в стране ситуации. В первую очередь, это касается не стихающих протестов и беспорядков, а также обещанных премьером реформ. До сих пор этого не произошло, и на сегодняшней встрече депутаты приняли решение отложить ее до тех пор, пока премьер не будет присутствовать на заседании. Как предупредил спикер Мухаммед аль-Халбуси, в случае неявки законодатели "приступят к проведению необходимых конституционных процедур", не уточнив, каких именно.

Как заявил ранее в четверг бывший глава кабмина, лидер парламентского блока "Наср" Хейдар аль-Абади, сейчас депутаты все больше склоняются к тому, чтобы вынести действующему премьеру и его правительству вотум недоверия. Однако, по поступающей информации, этот вопрос отложен до тех пор, пока депутаты не договорятся по кандидатуре его преемника

О досрочных выборах

Досрочные всеобщие выборы пройдут в Ираке после принятия нового избирательного закона, также заявил Салех.

"Я одобрю проведение досрочных выборов, но только после принятия нового избирательного законодательства, - сказал он. - В президентской канцелярии мы работаем над новым, более справедливым и всеобъемлющим законом о выборах и ожидаем, что законопроект будет представлен [в парламент] уже на следующей неделе". "Новый закон о выборах призван защитить голоса избирателей и не допустить манипулирования и подтасовок", - пояснил президент.

"Я подтверждаю, что поддерживаю демонстрантов и их законные требования", - подчеркнул Салех.

О беспорядках

В Ираке с начала октября продолжаются антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требуют отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. Всего за месяц беспорядков в стране уже погибли свыше 250 человек и 11 тыс. пострадали.