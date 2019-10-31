Рада решила уволить трех членов Нацсовета по ТВ, временно сохранив их полномочия

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Верховная рада Украины решила уволить трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в связи с истечением пятилетнего срока их полномочий. Соответствующее постановление, инициированное спикером парламента Дмитрием Разумковым, поддержали 313 депутатов при минимально требуемых 226.

"Уволить с должностей членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Герасимюк Ольгу Владимировну, Ильяшенко Александра Борисовича, Черныша Олега Николаевича в связи с завершением пятилетнего срока полномочий", - сказано в документе. Кроме этих кандидатур в состав Нацсовета входят еще пять человек - Валентин Коваль, Максим Оноприенко, Ульяна Фещук, Юрий Зиневич и Сергей Костинский. Согласно закону, регулятор считается полномочным, когда назначены не менее шести членов Нацсовета.

Между тем, пояснил на заседании Рады глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, полномочия членов регулятора, по которым сегодня принято решение об увольнении, фактически будут продлены до того момента, когда на конкурсе будут определены новые кандидатуры на эти должности. Нацсовет по ТВ является коллегиальным органом, задачей которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания. Регулятор среди прочего осуществляет лицензирование телерадиовещателей, осуществляет мониторинг телерадиоэфира, организовывает конкурсы на свободные частоты. В состав Нацсовета входят восемь человек: по четыре назначают президент и парламент Украины.

Регулятор ранее принял ряд резонансных решений, которые представители общественности и экспертного сообщества посчитали наступлением на свободу слова в стране.

26 сентября Нацсовет по ТВ лишил лицензии на эфирное вещание телеканал "112 Украина". Теперь "112 Украина" может вещать лишь в кабельных сетях, в интернете, а также посредством спутниковой связи, в результате чего его аудитория сократилась на 40%. Телеканал назвал решение регулятора незаконным и заявил, что рассматривает такие действия как "жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине". Кроме того, регулятор обратился в суд Киева с просьбой лишить лицензию на вещание телеканала NewsOne.

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвинила президента страны Владимира Зеленского и депутатов партии "Слуга народа" в стремлении подорвать деятельность неподконтрольных им СМИ.