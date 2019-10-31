Экс-генпрокурор Англии обвинил Джонсона в затягивании публикаций доклада об "угрозе" РФ

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Бывший генпрокурор Англии и Уэльса Доминик Грив обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что тот противодействует преданию гласности доклада о той угрозе, которую Россия якобы может представлять для британской демократии. Об этом бывший член правящей Консервативной партии, а ныне независимый депутат заявил в четверг, выступая в Палате общин британского парламента.

"Мы подготовили доклад, который в соответствии с законом о справедливости и безопасности направили 17 октября премьер-министру для того, чтобы он подтвердил, что в нем не остались засекреченные вопросы", - заявил Грив, который возглавляет парламентский комитет по разведке и безопасности. При этом депутат, слова которого приводит агентство Пресс Ассошиэйшн, отметил, что секретной информации в документе не должно было остаться, "так как он уже был тщательно изучен секретариатом кабинета министров".

Однако ответа от Даунинг-стрит до сих пор не поступило. Это может привести к тому, что доклад не будет рассмотрен законодателями в ближайшее время, так как на следующей неделе парламент должен быть распущен в преддверии досрочных выборов, намеченных на 12 декабря.

"Парламентский комитет ожидает возможности представить на суд Палаты общин доклад, в котором напрямую говорится о том, что можно воспринимать как ощутимую угрозу нашим демократическим процессам. Парламент и общество обязаны иметь доступ к этому докладу в свете приближающихся выборов, и на самом деле недопустимо, что премьер-министр положил его под сукно и отказывает им (парламенту и обществу - прим. ТАСС) в этой информации", - сказал Грив.

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (2016-2019) не раз заявляла, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы. Несмотря на это, комитет по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту, потребовал от американских соцсетей предоставить ответ по поводу того, вмешивалась ли РФ в проведение референдума о Brexit в 2016 году. Facebook заявил на это, что в общей сложности РФ в преддверии референдума о Brexit разместила рекламу на 97 центов, а технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал эти расходы России "практически нулевыми".

РФ на все подобные обвинения последовательно заявляет, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. В канцелярии британского премьера корр. ТАСС не смогли предоставить оперативного комментария по этой теме.