Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-генпрокурор Англии обвинил Джонсона в затягивании публикаций доклада об "угрозе" РФ

Доклад может не быть рассмотрен законодателями в ближайшее время, так как на следующей неделе парламент должен быть распущен в преддверии досрочных выборов, намеченных на 12 декабря

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Бывший генпрокурор Англии и Уэльса Доминик Грив обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что тот противодействует преданию гласности доклада о той угрозе, которую Россия якобы может представлять для британской демократии. Об этом бывший член правящей Консервативной партии, а ныне независимый депутат заявил в четверг, выступая в Палате общин британского парламента.

"Мы подготовили доклад, который в соответствии с законом о справедливости и безопасности направили 17 октября премьер-министру для того, чтобы он подтвердил, что в нем не остались засекреченные вопросы", - заявил Грив, который возглавляет парламентский комитет по разведке и безопасности. При этом депутат, слова которого приводит агентство Пресс Ассошиэйшн, отметил, что секретной информации в документе не должно было остаться, "так как он уже был тщательно изучен секретариатом кабинета министров".

Однако ответа от Даунинг-стрит до сих пор не поступило. Это может привести к тому, что доклад не будет рассмотрен законодателями в ближайшее время, так как на следующей неделе парламент должен быть распущен в преддверии досрочных выборов, намеченных на 12 декабря.

"Парламентский комитет ожидает возможности представить на суд Палаты общин доклад, в котором напрямую говорится о том, что можно воспринимать как ощутимую угрозу нашим демократическим процессам. Парламент и общество обязаны иметь доступ к этому докладу в свете приближающихся выборов, и на самом деле недопустимо, что премьер-министр положил его под сукно и отказывает им (парламенту и обществу - прим. ТАСС) в этой информации", - сказал Грив.

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (2016-2019) не раз заявляла, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы. Несмотря на это, комитет по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту, потребовал от американских соцсетей предоставить ответ по поводу того, вмешивалась ли РФ в проведение референдума о Brexit в 2016 году. Facebook заявил на это, что в общей сложности РФ в преддверии референдума о Brexit разместила рекламу на 97 центов, а технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал эти расходы России "практически нулевыми".

РФ на все подобные обвинения последовательно заявляет, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. В канцелярии британского премьера корр. ТАСС не смогли предоставить оперативного комментария по этой теме.

Теги
ВеликобританияРоссияДжонсон, БорисМэй, Тереза
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Белый дом обвинил демократов в трате времени на "сфабрикованный импичмент"
Вместо этого им следует уделить внимание рассмотрению реформ, "которые влияют на реальные семьи", считает пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС