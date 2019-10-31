Рада установила уголовную ответственность для чиновников за незаконное обогащение

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Верховная рада приняла предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона о возвращении уголовной ответственности для чиновников, чьи расходы серьезно превышают официальные доходы. Ранее наказание за подобное преступление отменил Конституционный суд, что вызвало критику иностранных партнеров страны.

Документ восстанавливает ответственность за приобретение чиновниками активов, "стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (около 250 тыс. долларов) превышает их законные доходы". Закон, который суд признал неконституционным, содержал норму об уголовной ответственности, если чиновник не мог объяснить расходы, превышающие законный доход на 1 тыс. "минимального дохода" (около $32 тыс.).

Законопроект устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Кроме того, определен новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора.

По мнению экспертов, введение подобной уголовной ответственности для чиновников остается одним из самых важных рычагов в борьбе с коррупцией на Украине, которая пока безуспешно пытается справиться с этим явлением.