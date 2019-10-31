Власти Испании предложили провести конференцию ООН по климату в Мадриде

МАДРИД, 31 октября. /ТАСС/. Власти Испании заявили, что готовы принять Конференцию ООН по проблеме изменения климата. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении правительства.

"После объявления президента Чили Себастьяна Пиньеры об отмене проведения [2-13 декабря] в Сантьяго 25-й Конференции ООН по изменению климата исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес заявил ему о готовности Испании сотрудничать во всем, что потребуется, в том числе в случае необходимости принять встречу по климату в Мадриде", - говорится в заявлении правительства.

В свою очередь президент Чили, как сообщает на своем сайте газета La Tercera, заявил, что Педро Санчес "предложил провести Конференцию ООН по изменению климата в Мадриде в те же числа, на которые она была запланирована в Чили".

В то же время в ООН заявили, что пока не определились с выбором нового места проведения конференции. "На данном этапе секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата работает над тем, чтобы найти новое место", - сказал в четверг на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он сообщил, что окончательное решение будет объявлено позже.

По словам Хака, "организация позитивно оценивает то, что многие правительства выразили готовность помочь, чтобы планы по проведению конференции не срывались".

Ситуация в Чили

В среду президент Чили объявил о решении отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Конференции ООН по проблеме изменения климата. Соответствующее решение было принято на фоне ситуации с протестами в стране. Они начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2).

Протесты, которые позднее переросли в беспорядки и столкновения с полицией, охватили и другие города. В результате Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли не менее 19 человек.

О конференции

Предыдущая, 24-я ежегодная конференция ООН по климату прошла в польской Катовице 2-15 декабря 2018 года. Главной целью форума было утверждение документа, представляющего собой дорожную карту выполнения парижских договоренностей 2015 года. Три года назад во французской столице страны условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Новый свод правил описывает, как государства должны отчитываться о проделанной на пути к сокращению выбросов работе, а также регулирует вопросы реализации международных проектов в области защиты климата.