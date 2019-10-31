Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю", - говорится в распространенном израильскими военными заявлении.

Ранее в четверг пресс-служба проинформировала, что сирены воздушной тревоги прозвучали в районе кибуца Беэри и кибуца Алюмим (расположены близ границы с сектором Газа - прим. ТАСС).

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запускали ракеты по Израилю 11 сентября. 24 октября действующие в приморском анклаве радикальные группировки осуществили пробный ракетный пуск, который не был направлен в сторону Израиля, ракета упала в море.