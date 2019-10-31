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Глава МИД Сербии призвал Совбез осудить действия Косова в отношении сотрудников ООН

Ранее ООН сообщила о результатах расследования проведенной 28 мая операции косовского спецназа

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен осудить действия полиции самопровозглашенного Косова, в результате которых пострадали двое сотрудников организации. Об этом заявил в четверг на заседании Совбеза глава МИД Сербии Ивица Дачич.

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Ранее ООН сообщила о результатах расследования проведенной 28 мая операции косовского спецназа. В ходе рейда два сотрудника всемирной организации, включая россиянина Михаила Краснощекова, получили травмы и были задержаны. Расследование ООН признало действия полиции неправомерными и нарушающими резолюцию Совбеза.

"Чего же могут ожидать сербы в Косове и Метохии, если таким образом обращаются с членами международной миссии?" - сказал Дачич, обращаясь к СБ. "Я призываю страны Совета Безопасности осудить эти неправомерные действия Приштины и потребовать, чтобы уголовное преследование в отношении членов миссии ООН было прекращено", - подчеркнул он.

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Сербия
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