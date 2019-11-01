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Глава Пентагона: США нужно перебросить дополнительные силы в Индо-Тихоокеанский регион

Вашингтону также необходимо "увеличить количество партнеров в регионе и укрепить союзы", считает Марк Эспер

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенным Штатам необходимо наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе для реализации своей национальной оборонной стратегии. Об этом заявил в четверг журналистам министр обороны США Марк Эспер, его слова приводит пресс-служба Пентагона.

"Наша национальная оборонная стратегия подчеркивает, что наша основная забота - это Индо-Тихоокеанский регион, и чтобы выполнить ее, нужно больше участия, нужно перебросить силы в регион. Нужно также увеличить присутствие в регионе", - сказал он, отвечая на вопрос об активизации действий Китая.

По словам Эспера, США также необходимо "увеличить количество партнеров в регионе и укрепить союзы".

Ранее министр обороны США обвинил Китай в осознанной дестабилизации в Индо-Тихоокеанском регионе и заявил, что Вашингтон вместе с партнерами продолжит предпринимать ответные действия.

Теги
СШАКитайЭспер, Марк
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